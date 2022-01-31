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Стратегически важный для Украины порт Одесса в гипотетической войне станет одной из главных целей России, пишет американское издание Forbes. Автор публикации Дэвид Экс отмечает, что за этот город Киев будет биться до последнего.

Эксперт отметил, что войска РФ пойдут в наступление на Одессу с нескольких направлений, однако у них на пути станет механизированная бригада, на которую возложена задача во что бы то ни стало отстоять город. Кроме того, к ней примкнут резервисты, которых мобилизуют в кратчайшие сроки.

Автор напомнил недавние учения бригады в населенном пункте Черноморское, в ходе которых как раз отрабатывались меры противодействия силам, стремящимся захватить Одессу. В них участвовали танки Т-64, являющиеся основными на Украине, а также БМП, другие виды техники и вооружений. Так Киев продемонстрировал готовность к обороне приморского города от «российского вторжения».

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