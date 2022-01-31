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Россия показала Соединенным Штатам, что необязательно иметь на вооружении огромные авианосцы и эсминцы, чтобы сеять панику в рядах потенциального противника. Военный эксперт Крейг Купер пояснил, что Москва перебросила из Балтийского моря в Средиземное всего шесть своих больших десантных кораблей, что заставило и США, и Европу несколько недель в страхе гадать – куда именно направляются эти БДК.

В своей публикации в издании Forbes, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», аналитик отметил, что Запад пристально наблюдал за этим своеобразным «десантным гамбитом Путина», опасаясь, что внутри БДК скрываются очередные «причудливые ракеты», ядерные боеголовки или другое новейшее оружие РФ, в разновидностях которого США уже начали путаться

По словам автора, после переброски эскадры в Средиземное море Вашингтон призадумался о своем проекте десантных кораблей Light Amphibious Warship, который Пентагон намеревался закрывать из-за нецелесообразности. Вполне вероятно, что пример РФ вдохновит его на продолжение работ над этими судами.

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