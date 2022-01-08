В будущем Россия будет все больше полагаться на Су-34 и уже сейчас разрабатывается его модернизированная версия. Об этом пишет немецкое авиационное издание Flug Revue. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Среди членов легендарного семейства «Фланкеров» истребитель-бомбардировщик Су-34 выделяется своей характерной конструктивной схемой, основу которой составляют широкая носовая часть с двухместной кабиной экипажа. Хотя его разработка началась в конце 1980-х годов, Су-34 станет как никогда значимым для ВВС России в ближайшие десятилетия. Потому что в России все еще летает более 100 штурмовиков-ветеранов Су-24, срок эксплуатации которых скоро будет окончательно исчерпан. И в качестве его естественного преемника в арсенале России есть только одна возможная модель – Су-34.

На сегодняшний день «Сухой» построил в Новосибирске 124 серийных Су-34. Таким образом, производитель выполнил два долгосрочных госзаказа – на 32, а затем еще на 92 машины. Поставка первых Су-34 в авиационные подразделения началась в 2010 году и сейчас ударные истребители-бомбардировщики состоят на вооружении в общей сложности четырех полков.

Летчики ценят Су-34 не только за его возможности, но и за комфорт: в этом боевом самолете есть небольшой камбуз с микроволновой печью и кофеваркой, писсуар для неотложных нужд и надежно герметизированная кабина. Это делает длительные миссии менее напряженными. Сиденья можно привести в лежачее положение, чтобы отдохнуть в полете, а те, кто хочет немного размяться, могут даже встать в полный рост для этой цели.

Правительство России утвердило планы дальнейшей закупки в общей сложности еще 76 Су-34 к 2027 году. При этом «Сухой» уже давно работает над серьезно модернизированным вариантом истребителя – Су-34М. Однако этот проект, по-видимому, продвигается медленнее, чем планировалось.

Чтобы восполнить пробел, «Сухой» на данный момент предлагает переоборудовать истребитель-бомбардировщик по стандарту частичной модернизации НВО, что расшифровывается как «Новые виды оснащения». По данным ТАСС, летом 2020 года было заказано 20 машин этой версии, первые из которых в 2021 году поступили в войска.

Отличие Су-34НВО от предыдущих моделей затрагивает два основных направления: авионику и вооружение. Варианты НВО получат в оснащение новый центральный компьютер с российскими процессорами «Эльбрус» для системы поиска и навигации. Компания «Сухой» также предоставила в Су-34 НВО всестороннюю модернизацию радара, в том числе автоматическую систему полета на малых высотах и «цифровую карту». Также целью производителя является максимальное замещение иностранных комплектующих в области авионики усовершенствованными аналогами отечественной разработки.

Новое вооружение для Су-34 НВО включает противокорабельную ракету Х-35У и ракету класса «воздух-поверхность» с лазерным наведением Х-38МЛ. В арсенал Су-34 в будущем также войдут электронно-оптическая управляемая бомба, новые планирующие бомбы и ракета класса «воздух-воздух» Р-77-1.

Кроме того, русские хотят сделать Су-34 пригодным для тактической разведки с помощью специально изготовленных радиолокационных модулей. В настоящее время ВВС России могут предложить в этой области только Су-24МР. То же самое касается более широкого использования Су-34 НВО для радиоэлектронной борьбы. Хотя текущая версия Су-34 уже может быть оснащена соответствующими контейнерами постановки помех, в будущем эта зона ответственности должна быть значительно расширена благодаря усовершенствованным, более мощным системам РЭБ.