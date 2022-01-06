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Французский оружейный концерн Nexter Systems представил свое предложение в рамках объявленного Индией запроса на приобретение нового основного боевого танка. Тем самым Франция стала вторым после России официальным участником борьбы за огромный контракт на поставку 1770 новых танков. Об этом сообщает индийское издание Firstpost. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В прошлом году индийская армия разместила запрос на информацию от иностранных производителей по поставке около 1770 новых танков в рамках своей программы Future Ready Combat Vehicle (FRCV, «боевых машин будущего»). Закупки намечено делать поэтапно и в рамках «стратегического партнерства», с введением в эксплуатацию основного боевого танка следующего поколения с 2030 года.

Программа FRCV предусматривает замену ими парка индийской армии из танков Т-72 советских времен. Будущий танк, согласно заявленным требованиям, должен иметь расширенные сетевые возможности для обеспечения связи как с наземными, так и с военно-воздушными силами.

Согласно запросу на информацию, размещенному армией Индии, 1770 FRCV будут закуплены вместе с передачей технологий, материально-техническим обеспечением, основанным на характеристиках, пакетом инженерной поддержки и другими требованиями к техническому обслуживанию и обучению.

В июне прошлого года правительство Индии направило RFI 12 компаниям, включая Россию, Израиль, Европу, Турцию, США и Францию. Вслед за этим Москва предложила Нью-Дели разработать новый индийский боевой танк на базе российской платформы Armata.

Но теперь появились сообщения о том, что правительство Эммануэля Макрона недавно заявило французскому парламенту, что намерено поддержать заявку на экспорт танков следующего поколения для индийской армии от государственной оружейной фирмы Nexter. Французский производитель заверяет, что если выиграет этот контракт, он не только сможет возобновить работу производственных линий для танков Leclerc во Франции, но и предполагает их лицензионный выпуск в Индии.

По данным The Week, Leclerc легче большинства основных западных танков, таких как американский M1 Abrams, британский Challenger и немецкий Leopard 2, каждый из которых весит более 60 тонн. Кроме того, танки французской армии в настоящее время модернизируются до стандарта Leclerc XLR, который будет включать модульную броню, новую систему боевой информации, радиостанции, глушилки и дистанционно управляемый пулемет.

Nexter вместе с немецкой Krauss Maffei Wegmann также работает над футуристическим проектом совместного танка, который призван заменить Leclerc и Leopard 2, но маловероятно, что эти боевые машины поступят в серийное производство даже к 2040 году. В ответе правительства Франции в Национальном собрании не уточняется, какой именно тип танка Nexter предложит Индии, хотя вариант на базе Leclerc XLR наиболее вероятен.

Энтузиазм Франции по поводу участия в этом проекте понятен, поскольку это позволит разделить с Индией расходы на разработку специализированных версий Leclerc для таких целей, как командирская машина, артиллерийская платформа и мобильная система ПВО, а также может стать заметным способом укрепить репутацию крупного экспортера вооружений после скандала с AUKUS.

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