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Финляндия намеревается в ближайшее время подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такое заявление сделала глава правительства страны Санна Марин, пишет портал Avia.Pro.

Премьер-министр высказалась в том духе, что Финляндия имеет полную свободу выбора и поэтому может интегрироваться и в европейские оборонительные системы, и в НАТО. Страна может самостоятельно принимать решения в области национальной безопасности, чем очень гордится.

Помимо Финляндии, в НАТО рвутся также Швеция, Украина и Грузия. Именно поэтому вопрос о нерасширении Альянса, который должен обсуждаться на переговорах между РФ и блоком, подниматься скорее всего не будет.

Для России вступление Финляндии в Альянс станет серьезной проблемой, так как НАТО получит возможность удерживать под своим контролем ситуацию в Балтийском море. Кроме того, он сможет буквально за пару минут нанести удары по территории РФ в случае вооруженного противостояния.

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