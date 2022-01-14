Быстрый вывод российских миротворцев из Казахстана демонстрирует необходимость обеспечивать защиту границ страны на западном направлении, уверен военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Он пояснил, что войска снова оперативно перебрасываются туда, где в них существует большая потребность.

В издании «Росбалт» (выполняет функции иноагента на территории России) отметил, что операция в Казахстане показала, что элитные десантные части способны мгновенно перемещаться в нужную точку и справляться с поставленной перед ними задачей. Степень готовности этих сил находится на «уровне вызова такси». Но кроме того, операция также вскрыла некоторые слабые места.

Так, в распоряжении российских ВДВ нет новых военно-транспортных самолетов. Они по-прежнему летают на Ан-124 «Руслан» и на Ил-76. Главная проблема этих воздушных машин – двигатели украинского производства, ресурс которых медленно, но неотвратимо подходит к завершению. При этом заменить эти силовые агрегаты просто нечем. Что создает риск остановки военно-транспортной авиации с выходом моторов из строя.