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Проводить переговоры между Россией и США без Эстонии – это возмутительно, заявила глава правительства прибалтийского государства Кая Каллас. По ее словам, НАТО должен единым фронтом выступать против РФ и поставить Запад в «единую позицию».

Она признала, что Эстония – это маленькая страна, которая находится где-то «на краю трансатлантического полуострова». Но тут же заявила, что США и Россия не должны принимать решения без Таллинна и проводить переговоры, не приглашая его.

Также Каллас назвала “возмутительными” предложения России по гарантиям безопасности, хотя вряд ли ее мнение интересует хотя бы одну из сторон переговоров.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры были конкретными и глубокими, несмотря на ряд сложностей. По его словам, на встрече обсуждалась не только безопасность Европы, но и события на Украине и на границах этой страны.

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