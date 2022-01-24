Американский эсминец USS Roosevelt подошел на небезопасное расстояние к российским большим десантным кораблям, сообщил портал Avia.Pro. Уточняется, что никакой агрессии эскадренный миноносец пока не проявляет, однако самое его сближение сразу с шестью БДК является провокацией.

В последние несколько недель Соединенные Штаты и Североатлантический альянс неоднократно грозили России военными мерами, поэтому подобные действия эсминца вызывают обеспокоенность. На шести российских кораблях предположительно находится около двух тысяч военнослужащих ВС РФ, которые вполне могут находиться в опасности.

Наглые действия эсминца связаны с отсутствием рядом с БДК боевых кораблей российского флота. Однако они вполне могут в скором времени присоединиться к эскадре. На сирийской базе Тартус находится несколько кораблей РФ, поэтому им достаточно пройти пролив Гибралтар, чтобы взять БДК на сопровождение и исключить повторение подобных провокаций США и НАТО.