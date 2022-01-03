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Израиль не станет без одобрения Соединенных Штатов атаковать Иран, так как в данном случае истребители F-35 будут отключены от спутниковых систем, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на источники в Пентагоне, утверждающие, что у США есть такое право и такая возможность.

Израиль постоянно делает громкие заявления о подготовке нападения со стороны Ирана, а также о возобновлении процесса создания ядерного оружия. Однако никаких доказательств этому он не приводит. Вместо этого Тель-Авив давит на государства, которые сотрудничают с Тегераном, либо ведут с ним переговоры.

Вашингтон неоднократно заявлял, что война с Ираном ему не нужна. Поэтому он сразу же отключит истребители F-35, имеющиеся в распоряжении Тель-Авива, если тот спровоцирует боевые действия. С другими самолетами так поступить не получится, однако это и не нужно, так как у Тегерана имеются средства ПВО, способные уничтожать любые истребители без технологии стелс.

Помимо этого, помощь Ирану может оказать и Россия, которая будет отслеживать перемещения израильских самолетов и передавать их координаты КСИР.

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