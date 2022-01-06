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В Евросоюзе заявили, что «приняли к сведению» обращение казахского лидера Токаева к ОДКБ за помощью в ликвидации массовых беспорядков. Также в ЕС дали несколько ценных рекомендаций по оказанию этой самой помощи.

Так, Набиля Массрали, представляющая внешнеполитическую службу Евросоюза, заявила, что альянс ОДКБ не должен забывать о независимости и суверенитете Казахстана.

Напомним, что президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ 5 января, когда власти и силовые структуры не смогли удержать под контролем массовые беспорядки. Он заявил о наличии «террористической угрозы» и призвал страны альянса оказать помощь в ее устранении.

Российский МИД отметил, что в Казахстане предпринимаются попытки подорвать целостность государства и захватить власть насильственным путем. Москва выступила за мирное урегулирование и поддержала необходимость экстренных мер по прекращению беспорядков.

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