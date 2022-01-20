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Заявления и действия США и НАТО, якобы направленные на защиту постсоветских государств от «российской агрессии» – это троянские кони. Под оберткой которых скрывается смерть для военнослужащих Украины и Грузии, рассказал военный эксперт Владимир Ераносян.

Он пояснил, что цель Соединенных Штатов – столкнуть Киев с Россией и посмотреть, что из этого выйдет. Опыт с Тбилиси показывает, что в результате ничего хорошего не получается. Однако Украина уверена, что она не Грузия, не Афганистан и ни одна из других жертв натовских геополитических игр.

НАТО оперативно осваивает территорию Украины, но его интересует совсем не защита народа страны. Блоку нужны военные базы, на которым позже могут быть размещены ракеты. То, что произойдет с населением, США особо не интересует. Они прекрасно осознают, что подставляют его под удар, но возможные потери ничего не значат в геополитических играх.

Действия США, их провокации у берегов Крыма и у границ территориальных вод РФ – это всего лишь попытка вызвать Москву на бой. А спасение утопающих в виде Украины и Грузии – это уже проблема самих утопающих.

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