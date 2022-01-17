По словам западных экспертов, масштабная война на Украине начнется в течение двух недель.

Разведсообщество повысило уровень опасности до «красного». «Красный» уровень опасности, он же предпоследний, предполагает высокую вероятность возникновения военного конфликта в стране.

Эксперты рекомендуют иностранным гражданам воздержаться от поездок на Украину, а находящимся там по возможности покинуть страну.

В Международном центре стратегической разведки (ICSI) считают, что вполне возможно наращивание конфликта, а боевые действия начнутся в ближайшее время. Такие выводы были сделаны в связи с последними событиями: сосредоточение 100-тысячной военной группировки российской армии рядом с украинской границей и неудачными переговорами России и НАТО.

При этом Государственный департамент США пока не выпускал предупреждение для своих граждан. Последнее предупреждение от Вашингтона прозвучало еще в прошлом году.