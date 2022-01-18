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Результат военного конфликта между Россией и НАТО довольно сложно предсказать, утверждают британские аналитики.

По информации ПолитРоссии, эксперты убеждены, что НАТО нельзя недооценивать Россию, входящую в число сильнейших стран мира с точки зрения военных и оборонных возможностей.

Россия имеет несколько сотен баллистических ракет, три тысячи танков и более пяти тысяч бронированных машин различных видов.

Аналитики подчеркнули, что Соединенные штаты тратят на оборону в два раза больше остальных членов НАТО. В прошлом году расходы Пентагона составили 705 миллиардов долларов. Британская армия и ее союзники по НАТО испытывают нехватку артиллерии и боеприпасов, а это означает, что им будет трудно продержаться в масштабной войне с Россией.

Несмотря на то, что США имеет численное преимущество перед РФ, итог этого противостояния крайне сложно предсказать, в этом конфликте может быть неожиданный победитель.

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