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Соединенные Штаты первыми признали независимость Казахстана после распада СССР. Также они неоднократно предпринимали попытки распространить и усилить свое влияние на эту страну на протяжении всех последних 30 лет, пишет ближневосточный обозреватель Мухаммед аль-Миншави.

В издании Al-Jazeera он пояснил, что Соединенные Штаты хотели превратить Казахстан во «вторую Украину», открыть в этой стране «второй фронт» для борьбы с Москвой. В какой-то момент им это даже стало удаваться, однако протесты, переросшие в попытку государственного переворота, спутали Вашингтону все карты.

Мгновенная реакция России на массовые беспорядки в Казахстане фактически вернула страну на орбиту Москвы. Теперь США не могут рассчитывать на нее как на фронт против РФ. Также придется забыть и о казахских ресурсах, среди которых имеется даже уран.

Россия действительно мгновенно среагировала на призыв Казахстана о помощи. В настоящий момент в страну введены миротворческие силы ОДКБ, в составе которых, помимо российских военных, действуют подразделения Армении и Беларуси.

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