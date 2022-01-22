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Эксперты рассказали, почему могут начать выпадать волосы и как с этим бороться. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Как отмечается, выпадение волос может быть вызвано тем, что организм человека повергся определённому воздействию – болезням, стрессу или экспериментам с волосами. Человек мог окрасить волосы или сделать причёску, сопровождающуюся натяжением волос, к примеру, афрокосички.

Но в этих случаях выпадение волос можно остановить. Для этого надо, в первую очередь, установить причину выпадения и избавиться от нее. В случае болезней или стресса желательно применять средства, которые улучшают кровоснабжение волосяных фолликулов. Это, к примеру, шампуни или лосьоны, различные сыворотки.

Если волосы начали выпадать из-за окрашивания, то средства требуется подбирать осторожно, так как можно ухудшить ситуацию.

Также отмечается, что волосы могут начать выпадать после перенесённого коронавируса. Здесь уже требуется следить за своим здоровьем и принимать витамины.

Недавно вирусолог Петр Чумаков заявил, что коронавирус, который переносится в лёгкой форме, вреда организму человека не нанесёт. Человек получает защиту от вирусов, но может быть уязвим перед бактериальными заболеваниями.

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