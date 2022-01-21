Крымский полуостров надежно защищен Россией, поэтому в случае большой войны с Западом риски возникновения серьезных угроз для него минимальны, считают военные эксперты.

Так, Василий Евсеев уверен, что Запад вообще не рискнет ввязываться в боевые действия на стороне Украины. Все заявления США и НАТО – пустые слова, которые никак не будут подтверждены делом. Москва же готова предпринимать все необходимые меры для защиты Крыма от нападения со стороны Киева и провокаций Запада.

Аналитик Дмитрий Литовкин напоминает, что в Крыму базируются мотострелковые подразделения, авиация, Черноморский флот. Помимо этого, полуостров находится под прикрытием стратегических войск, имеющих в своем распоряжении 553 ракет с полутора тысячами ядерный боеголовок.

Войска, которые дислоцируются в Крыму, могут принять участие в гипотетической войне с Западом, однако вероятность такого конфликта ничтожно мала, уверены специалисты.