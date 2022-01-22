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Заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможности России разбомбить США и уцелеть в термоядерной войне не соответствуют действительности, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал призыв главы либерал-демократов атаковать Соединенные Штаты.

В одной из телепрограмм Жириновский возмутился бесконечным угрозам со стороны США и предложил сбросить на них несколько ядерных бомб. При этом он отметил, что половина Европы и США будут полностью уничтожены, а вот Россия уцелеет. Жириновский призвал не тянуть, а нанести удар уже будущей весной, чтобы добавить дополнительный повод для празднования Дня Победы.

Коротченко, прокомментировавший это заявление, пояснил, что относительно стабильная ситуация на планете, которая наблюдается сейчас, обеспечивается полным паритетом между США и Россией. Обе страны имеют огромное количество ядерных боеголовок, но в их распоряжении нет эффективных средств для отражения ударов баллистическими ракетами. Поэтому если одна из сторон атакуют другую, обе будут уничтожены. Помимо этого, ядерное заражение с большой вероятностью приведет к гибели всей остальной планеты.

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