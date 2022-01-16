«Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию в этом году и цены на газовом рынке сразу же стабилизируются, уверен глава немецкой ассоциации Zukunft Gas Тим Келер.

Он пояснил, что ситуация с ценами выровняется, так как «Газпром» вряд ли рискнет продавать газ по еще более высокой цене, чем сегодня. В его интересах наращивать объемы реализуемого голубого топлива, а не снижать их из-за завышенных цен.

Именно поэтому еще до запуска «Северного потока-2» Россия и ЕС должны обсудить меры, которые позволят снизить стоимость газа если не докризисных значений, то очень близких к ним. Только в таком случае потребители из Европы смогут использовать весь потенциал российского природного газа.

Келер отметил, что после запуска «Северного потока-2» прекратятся колебания цен. Они станут стабильными, что будет первым достижением.