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ВСУ собираются задействовать против ополчения Донбасса самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4М «Шилка» советского еще производства. Украинские инженеры уже модернизировали это вооружение и отремонтировали те орудия, у которых были обнаружены неисправности, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с журналистами «ПолитРоссии» он пояснил, что «Шилка» представляет собой весьма грозное и эффективное оружие для наступательных действий. Оно дает возможность наносить удары по укреплениям, а также подавлять гранатометные и пулеметные позиции.

Главным достоинством «Шилки» является высокая плотность огня, которая просто необходима в наступательной операции. Поэтому если Киев планирует ее проведение, то скорее всего использует модернизированные зенитные самоходки для нанесения ударов по защитникам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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