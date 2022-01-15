ВСУ собираются задействовать против ополчения Донбасса самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4М «Шилка» советского еще производства. Украинские инженеры уже модернизировали это вооружение и отремонтировали те орудия, у которых были обнаружены неисправности, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с журналистами «ПолитРоссии» он пояснил, что «Шилка» представляет собой весьма грозное и эффективное оружие для наступательных действий. Оно дает возможность наносить удары по укреплениям, а также подавлять гранатометные и пулеметные позиции.

Главным достоинством «Шилки» является высокая плотность огня, которая просто необходима в наступательной операции. Поэтому если Киев планирует ее проведение, то скорее всего использует модернизированные зенитные самоходки для нанесения ударов по защитникам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.