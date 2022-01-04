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Заявление пяти ядерных держав о недопустимости использования стратегических вооружений – это прекрасно, вот только Запад неоднократно демонстрировал, что доверять ему ни в коем случае нельзя. И поэтому он вполне способен и дальше продолжать агрессивные и провокационные действия в отношении России, уверен политик и общественный деятель Николай Стариков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты неоднократно устраивали подобные манипуляции, чтобы «очаровать» потенциального противника и заставить его делать то, что выгодно Вашингтону. Россия не должна на это поддаваться. От нее требуется повышенная бдительность, которая сегодня является единственным способом обеспечить национальную безопасность.

По словам Старикова, все государства, которые имеют в своем распоряжении ядерное оружие, должны заявить, что не будут применять его первыми. Это действительно могло бы стать гарантией безопасности. А так США вполне могли передать свои стратегические ракеты Израилю, так как он в последнее время не подтверждает, но и не отрицает наличие на территории страны ядерного оружия.

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