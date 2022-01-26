Военный аналитик Константин Сивков уверен, что Соединенные Штаты выставят целый ряд требований в ответ на ультиматум России по гарантиям безопасности. Он напомнил слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о «взаимных условиях», якобы способных обеспечить прогресс в переговорах.

В связи с этим капитан первого ранга запаса рассказал, что Вашингтон может пойти на уступки РФ и отказаться от включения в состав НАТО Грузии и Украины, а также согласиться на сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Однако в ответ он потребует от Москвы прекратить совместные учения с Минском.

Кроме того, Сивков предрекает такие требования США к России, как отведение войск от украинских границ, вывод из Калининградской области «Искандеров» и ЗРК С-400 «Триумф». Вашингтон попытается выжать максимум из соглашения с РФ, поэтому потребует прекратить ряд оборонительных программ. Вполне вероятно, что в их число войдут прием на вооружение подводных беспилотников «Посейдон», стратегических ракет-носителей «Сармат», гиперзвуковых боезарядов.

Для России это совершенно невыгодный обмен, так как США для возвращения к повестке включения Грузии и Украины в НАТО потребуется всего пару дней, а вот Москва будет восстанавливать закрытые программы несколько лет. Поэтому РФ нужно очень осторожно вести переговоры, вынуждая Вашингтон отказаться от ряда требований.