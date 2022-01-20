Чтобы заставить Вашингтон выполнять требования России по гарантиям безопасности, его нужно загнать в тупик, не оставив другого выхода. Но сделать это таким образом, чтобы США смогли «сохранить лицо» и оправдаться за отступление перед своими партнерами, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что в арсенале Москвы имеется достаточно способов создать для США такую угрозу, при которой они будут вынуждены сдать позиции и предоставить гарантии нерасширения НАТО.

К ним относится к примеру создание военного альянса с Китаем. Вполне вероятно, для Вашингтона будет достаточно просто начать переговоры между Пекином и Москвой, чтобы продемонстрировать желание объединиться против США.

Также к альянсу могут добавиться еще и Северная Корея с Ираном, что усилит российские позиции.

К другим способам усмирить США Сивков отнес также создание военных баз РФ в Венесуэле и на Кубе, отправку к американским берегам подводных беспилотников «Посейдон» с ядерными боезарядами и нацеливание на территорию Соединенных Штатов стратегических ракет «Сармат».