читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт Павел Сумцов в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, как можно избавиться от медленной работы смартфона.

В первую очередь эксперт рекомендует перезагрузить устройство. Это помогает во многих случаях медленной работы гаджета или при появлении чёрного экрана. Однако, если это не дало результата, следует сохранить резервную копию, после чего сбросить смартфон до заводских настроек.

После этого следует обновить операционную систему. Затем свои данные нужно восстановить при помощи резервной копии. Эксперт также указал, что уменьшить количество сбоев можно, если все крупные обновления ставить со сбросом до заводских настроек.

Также Сумцов указал, что внешние факторы, к примеру, холод, могут также привести к зависанию устройства или даже выключению. Поэтому смартфон следует держать в тепле.

Другой причиной медленной работы устройства является износ компонентов, в частности, батареи.

Недавно мы сообщали, что в браузере Safari 15 была найдена уязвимость. Из-за неё злоумышленники могут получить данные учётной записи Google.

Вам может понравиться

Обнаружена уязвимость в браузере Safari 15

В новом обновлении фирменного браузера Apple Safari нашли серьезную уязвимость. Обнаруженная уязвимость может стать причиной утечки истории просмотренных страниц, а также данных учетной записи Goolge. Это связано с фреймворком IndexexDB,

Apple оценила свою будущую AR-гарнитуру в 2000 долларов

AR-гарнитура, которую создает компания Apple, обойдется покупателям не меньше, чем в 2000 долларов, рассказал журналист Марк Гурман. Он также пояснил, почему бренд из Купертино решил поставить столь высокий ценник. Первая

26 января Xiaomi проведёт презентацию моделей Redmi Note 11 для международного рынка

Компания Xiaomi сообщила о сроках проведения презентации своих новых смартфонов на глобальном рынке. Как отмечается, в Китае презентация новинок была проведена ещё в октябре 2021 года. На мировом рынке модели
  • Анна
  • 19.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C |