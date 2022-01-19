Эксперт Павел Сумцов в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, как можно избавиться от медленной работы смартфона.

В первую очередь эксперт рекомендует перезагрузить устройство. Это помогает во многих случаях медленной работы гаджета или при появлении чёрного экрана. Однако, если это не дало результата, следует сохранить резервную копию, после чего сбросить смартфон до заводских настроек.

После этого следует обновить операционную систему. Затем свои данные нужно восстановить при помощи резервной копии. Эксперт также указал, что уменьшить количество сбоев можно, если все крупные обновления ставить со сбросом до заводских настроек.

Также Сумцов указал, что внешние факторы, к примеру, холод, могут также привести к зависанию устройства или даже выключению. Поэтому смартфон следует держать в тепле.

Другой причиной медленной работы устройства является износ компонентов, в частности, батареи.

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