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Цель Запада – отправить Украину на войну с Россией, поэтому Соединенные Штаты и НАТО регулярно отправляют в эту страну своих военнослужащих. Тем самым они как бы дают понять – вы не такие слабые, за вами сила, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, это банальная пропаганда, призванная заставить Киев поверить в свои силы, а также в то, что им обязательно помогут, если вдруг внезапно начнется боевой конфликт.

При этом НАТО не собирается губить своих военнослужащих в гражданской войне на Донбассе и в гипотетическом столкновении с Россией. Они готовы помогать, но только так, чтобы в случае малейшей угрозу эвакуировать подразделения инструкторов и обучающие группы. Оставив Киев сражаться в одиночестве.

«На Западе все время говорят, что Украина слабая — ну вот, им дают силу, дают специалистов, которые в случае чего могут поддержать. Но так поддержать, чтобы самим выйти сухими из воды», – пояснил эксперт.

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