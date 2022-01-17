В распоряжении ВС РФ имеются современные виды вооружений, одно упоминание которых вызывает у США ужас, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В комментарии порталу «Военное дело» он напомнил, что Москва может вернуться к проекту железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин», который вооружат боезарядами «Ярс». В отличие от своего советского предшественника, ничем не отличающегося от обычного грузового поезда, этот БЖРК комплектуется специальными вагонами.

Преимущество комплекса заключается в невозможности обнаружить его любыми современными средствами. Он может постоянно перемещаться по железным дорогам страны либо стоять где-то в далеком тупике, но в случае боевых действий внезапно для противника атакует его стратегическими ракетами.

Страх у США и НАТО вызывают также подводные лодки «Борей» и «Борей-А». Они несут баллистические ракеты «Булава» с десятком боеголовок каждая и представляют собой грозное оружие. Обнаружить эти субмарины Соединенные Штаты не в состоянии, так как в них использованы новейшие технологии. Подлодки перемещаются бесшумно и не отображаются на радарах, поэтому их внезапное появление может спровоцировать жуткую панику в боевых порядках врага.