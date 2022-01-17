читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении ВС РФ имеются современные виды вооружений, одно упоминание которых вызывает у США ужас, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

В комментарии порталу «Военное дело» он напомнил, что Москва может вернуться к проекту железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин», который вооружат боезарядами «Ярс». В отличие от своего советского предшественника, ничем не отличающегося от обычного грузового поезда, этот БЖРК комплектуется специальными вагонами.

Преимущество комплекса заключается в невозможности обнаружить его любыми современными средствами. Он может постоянно перемещаться по железным дорогам страны либо стоять где-то в далеком тупике, но в случае боевых действий внезапно для противника атакует его стратегическими ракетами.

Страх у США и НАТО вызывают также подводные лодки «Борей» и «Борей-А». Они несут баллистические ракеты «Булава» с десятком боеголовок каждая и представляют собой грозное оружие. Обнаружить эти субмарины Соединенные Штаты не в состоянии, так как в них использованы новейшие технологии. Подлодки перемещаются бесшумно и не отображаются на радарах, поэтому их внезапное появление может спровоцировать жуткую панику в боевых порядках врага.

Вам может понравиться

Пользователи портала Reddit восхитились красотой российских городов

Пользователи портала Reddit восхитились фото, сделанными в городах России. Как сообщается, один из пользователей опубликовал фото российских городов. Речь идёт о Челябинске, Новосибирске, Краснодаре, Казани и Владивостоке. Опубликованные кадры доказали
  • Анна
  • 15.01.2022
  • читать 1 минуту

За учениями НАТО в Норвегии будет следить фрегат “Адмирал Горшков” с гиперзвуковыми “Цирконами”

Сразу же после начала совместных учений Норвегии и НАТО Cold Response 2022 навстречу кораблям Альянса выйдет российский фрегат «Адмирал Горшков». Он будет отслеживать эти военно-морские маневры, не создавая никаких помех

NetEase: Владимир Путин заявил о готовности “потопить западный корабль” в ответ на провокации в Чёрном море

Россия потопит западный военный корабль, если ВМС США или их союзники решат устроить провокацию в Чёрном море и никакой третьей мировой войны не случится. Китайское издание NetEase уверяет, что такое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 17 января – переменная облачность, до -1 °C |