Российская система противовоздушной обороны надежно защищает страну не только от баллистических и крылатых ракет потенциального противника, но и от бомбардировщиков с истребителями, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что ПВО РФ существенно отличается от натовской или американской, что и является ее главным преимуществом.

Аналитик рассказал, что еще со сталинских времен разработка средств ПВО является приоритетным направлением военной промышленности страны. Тогда у США были стратегические бомбардировщики, способные сбрасывать ядерные бомбы, а затем появились и баллистические ракеты. Именно поэтому создание мощной противовоздушной обороны обрело весьма важное значение.

Россия сохранила все советские разработки и использует их в качестве основы для создания новых зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, она уделяет большое внимание их совместимости друг с другом, что дает возможность выстраивать непробиваемую эшелонированную систему ПВО. Именно в этом заключается преимущество перед западной противовоздушной обороной.

Так, РФ может объединить в одну систему комплексы малой, средней и большой дальности. К первым относятся ЗРК «Тор-М2», способные атаковать и крохотные беспилотники и стратегические бомбардировщики потенциального противника. Причем они могут наносить удары даже в движении, что экономит время на развертывание системы.

Самый современный комплекс большой дальности – это С-500, который может поражать любые летательные объекты, включая баллистические ракеты и спутники на низкой орбите. Лучшей системой средней дальности сейчас является «Бук-М3», отметил Коротченко.