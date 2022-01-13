Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская система противовоздушной обороны надежно защищает страну не только от баллистических и крылатых ракет потенциального противника, но и от бомбардировщиков с истребителями, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что ПВО РФ существенно отличается от натовской или американской, что и является ее главным преимуществом.

Аналитик рассказал, что еще со сталинских времен разработка средств ПВО является приоритетным направлением военной промышленности страны. Тогда у США были стратегические бомбардировщики, способные сбрасывать ядерные бомбы, а затем появились и баллистические ракеты. Именно поэтому создание мощной противовоздушной обороны обрело весьма важное значение.

Россия сохранила все советские разработки и использует их в качестве основы для создания новых зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, она уделяет большое внимание их совместимости друг с другом, что дает возможность выстраивать непробиваемую эшелонированную систему ПВО. Именно в этом заключается преимущество перед западной противовоздушной обороной.

Так, РФ может объединить в одну систему комплексы малой, средней и большой дальности. К первым относятся ЗРК «Тор-М2», способные атаковать и крохотные беспилотники и стратегические бомбардировщики потенциального противника. Причем они могут наносить удары даже в движении, что экономит время на развертывание системы.

Самый современный комплекс большой дальности – это С-500, который может поражать любые летательные объекты, включая баллистические ракеты и спутники на низкой орбите. Лучшей системой средней дальности сейчас является «Бук-М3», отметил Коротченко.

Вам может понравиться

В Киеве жители многоэтажного дома начали отапливать свои квартиры дровами

В Киеве жители одного из многоэтажных домов стали использовать дрова для отопления. Заметил эту многоэтажку журналист из Киева Владимир Гуцул. Он сообщил на своей странице в Facebook, что в этом
  • Анна
  • 10.01.2022
  • читать 1 минуту

Экс-глава Минэкономики Украины Суслов: Россия победила на переговорах с США

Одно то, что США пошли на переговоры с Россией по гарантиям безопасности, является ее безоговорочной победой, заявил бывший глава Минэкономики Украины Виктор Суслов. Он отметил, что Москва дала ясно понять

В США ввели санкции против российской компании и гражданина России за связи с Северной Кореей

Из-за связей с Северной Кореей российская компания попала в санкционный список США. Информация с обновлённым списком была опубликована Минфином США. Согласно опубликованным сведениями, санкциям подвергалась компания «Парсек». Данная организация, как
  • Анна
  • 12.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Севастополь: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Владимир: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Архангельск: погода, 13 января – снег, до -5 °C | Белгород: погода, 13 января – пасмурно, до -13 °C | Нижний Тагил: погода, 13 января – переменная облачность, до -10 °C | Симферополь: погода, 13 января – переменная облачность, до -7 °C | Ставрополь: погода, 13 января – небольшой снег, до -7 °C |