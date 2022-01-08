Тони Радакин, возглавляющий штаб обороны Великобритании, заявил о намерении Лондона разработать собственные гиперзвуковые ракеты. Они должны позволить стране на равных конкурировать с Россией и продолжать демонстрировать свое величие всему миру. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что ничего толкового из этой затеи не выйдет.

В беседе с журналистами «ПолитРоссии», аналитик отметил, что в Соединенных Штатах научная база гораздо мощнее, чем в Великобритании, однако даже она не позволяет Вашингтону достичь желаемого результата в сфере гиперзвука. Пока ощутимых успехов добились Россия и Китай. При этом поставить ракеты на вооружение сумела только РФ. У Поднебесной речь идет об единичных образцах, а США носятся со своей AGM-83, которая никак не может оторваться от самолета при тестовых запусках.

В России удалось реализовать проекты гиперзвуковых ракет за счет советской научной школы. У Британии такого подспорья нет. Ей придется фактически с нуля разбираться в новейших технологиях, предполагающих использование плазмы. Поэтому единственный способ получить гиперзвук, который доступен Лондону – это дождаться, пока США наконец доведут до ума свои боезаряды и купить их. При этом Британия должна понимать, что технологиями Вашингтон точно делиться не будет.