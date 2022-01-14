Российский военно-технический ответ на отказ предоставлять гарантии безопасности удивит весь Североатлантический альянс, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок. Он отметил, что предсказать сейчас, какой именно шаг сделает Москва, практически невозможно.

По словам военного специалиста, среди многочисленных вариантов обсуждается размещение ракет в Венесуэле и на Кубе. Однако это уже пройденный этап. Современные российские боезаряды имеют достаточную дальность поражения целей и подлетное время, чтобы атаковать США или страны Альянса прямо со своей территории.

Кроме того, в настоящее время надеяться на Кубу и Венесуэлу нельзя. В этих странах весьма нестабильны политические режимы, поэтому США всегда могут организовать на их территории очередные «цветные революции».

Ходаренок напомнил, что американские элиты жалуются на невозможность предсказать дальнейшие шаги президента РФ Владимира Путина. По его словам, это отлично, так как военный и военно-технический ответы РФ станут для Запада сюрпризами.