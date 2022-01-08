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Михаил Делягин, эксперт в области экономики, считает, что процесс сертификации «Северного потока – 2» отложили не из-за РФ, а чтобы надавить на ФРГ.

Согласно его словам, сразу несколько сторон заинтересованы в том, чтобы трубопровод так и не был запущен. Он добавил, что сейчас в Европе руководят люди, которые не считают важной экономику Германии. На самом деле они служат глобальному финансовому рынку, в который также входит инвестиционный фонд Соединенных Штатов.

Экономист отметил, что для финансовых спекулянтов крайне важна нестабильность. Создать подобную ситуацию можно, если ограничить доступ к энергоресурсам сытому государству во время холодной зимы. Делягин добавил, что США хотят всеми силами уничтожить мощную экономику Германии. По этой причине сертификация «СП-2» задержится надолго.

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