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Поток трудовых мигрантов, который направляется в Европу, делает Украину банкоматом для ЕС, заявил экономист Юрий Атаманюк. Так он прокомментировал высказывание главы европейской демократии Жозепа Борреля.

Чиновник высказался в том духе, что ЕС не может постоянно давать Киеву деньги, так как не является банкоматом. Украинский экономист отметил, что складывается совершенно обратная ситуация. Больше семи миллионов украинцев работают в Европе и создают там вдвое больший ВВП, чем в своей стране. ЕС предпринимает все возможные меры, чтобы в будущем ничего не изменялось, а мигранты продолжали ехать в Польшу, Германию и другие государства.

Украина же от подобной ситуации только проигрывает. Договора с Евросоюзом заставляют ее платить за газ в десять раз больше, хотя она находится к России ближе всех и могла бы обеспечить для себя реальную экономику. Также отток трудоспособного населения обвалил экономику втрое.

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