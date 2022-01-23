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На позициях ВСУ в Донбассе появились военнослужащие американской армии, рассказал телеграм-канал «Сербский дивергент». Авторы отметили, что бойцы входят в состав Forward observations group и прибыли в город Северодонецк, расположенный на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

Военнослужащие быстро отобедали, получили укороченные автоматы Калашникова и сразу же заняли позиции в «красной зоне».

Действия американских бойцов отслеживали эксперты телеграм-канала «Джокер ДНР». Они отметили, что военные вместе с солдатами ВСУ подозрительно активно снимали видео на позициях, а затем публиковали ролики в социальных сетях. По мнению аналитиков, они работают на российскую разведку и заброшены на Донбасс для получения информации о расположении украинских военных.

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