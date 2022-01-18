В 2022 году согласно планам по капитальному ремонту власти Петербурга намерены восстановить лишь 439 крыш. При этом в ремонте кровель нуждаются 1140 строений.

В 2022 году крыша перестанет течь только у трети жителей Петербурга. Об этом стало известно в пресс-службе Смольного.

В 2022 году ремонту будут подвергнуты только 439 крыш. Вот только в Петербурге в восстановлении нуждаются 1140 зданий. Это значит, что чиновники решили лишь частично исправить проблему. Более трети петербуржцев придется страдать как минимум год с протекающей крышей.

Вместе с этим на сферу капитального ремонта Смольный выделил почти 20 миллиардов рублей. Остается только гадать, как распределяются эти деньги, если большинству жителей Петербурга придется страдать целый год от проникающей в квартиры влаги.

Качественному капитальному ремонту, по версии местной власти, подвергнется около двух тысяч домов. Вот только, как показывает практика, после восстановления состояние зданий не становится лучше. В конце 2020-го года число невыполненных вовремя работ достигло 15 тысяч. Таким образом горожане могут не надеяться на качественный и своевременный ремонт своих домов.