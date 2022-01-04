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Всего двух российских противотанковых комплексов «Корнет» оказалось достаточно, чтобы заставить американские ударные вертолеты как можно скорее спасаться бегством, рассказали журналисты портала Avia.Pro.

Они пояснили, что инцидент произошел в Сирии 3 января. Американские «Апачи» прикрывали с воздуха колонну из пяти бронемашин, которые отчаянно прорывались к населенному пункту Аль-Салихия, находящемуся под контролем официального Дамаска. Однако сирийские правительственные войска задействовали ПТРК «Корнет».

Они моментально развернули два комплекса и предупредили военных США об атаке, если те продолжат свои попытки прорыва. Реакция последовала мгновенно – «Апачи» изменили курс и быстро исчезли за горизонтом, предпочитая не связываться с российским вооружением. После этого сирийским военнослужащим не пришлось долго убеждать американских военных развернуть колонну и убраться восвояси.

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