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Учёные установили, что возраст останков, которые принадлежат древнему человеку из Эфиопии, больше, чем было установлено ранее.

Речь идёт об останках, обнаруженных в формации Омо-Кибиш. Находка была совершена в конце 1960-х годов. В этих местах тысячи лет назад вулканы довольно часто извергались. Согласно ранним оценкам, возраст этих останков составлял 197 тысяч лет. При этом было указано, что вулканические отложения, в которых были найдены останки, сформировались раньше.

После проведения новых исследований, в рамках которых учёные изучали извержения вулканов в регионе, оказалось, что этим останкам 233 тысячи лет. Таким образом, эти останки являются наиболее древней находкой, которая имеет отношение к Homo sapiens.

В будущем учёные намереваются выяснить наиболее большой возраст ископаемых в Омо-Кибиш. Это позволит определить наиболее раннее время расселения людей.

Ранее мы сообщали, что учёные расшифровали ДНК южноамериканских мумий. В этом им помогли вши из волос мумий.

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  • Анна
  • 13.01.2022
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