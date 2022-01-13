Учёные установили, что возраст останков, которые принадлежат древнему человеку из Эфиопии, больше, чем было установлено ранее.

Речь идёт об останках, обнаруженных в формации Омо-Кибиш. Находка была совершена в конце 1960-х годов. В этих местах тысячи лет назад вулканы довольно часто извергались. Согласно ранним оценкам, возраст этих останков составлял 197 тысяч лет. При этом было указано, что вулканические отложения, в которых были найдены останки, сформировались раньше.

После проведения новых исследований, в рамках которых учёные изучали извержения вулканов в регионе, оказалось, что этим останкам 233 тысячи лет. Таким образом, эти останки являются наиболее древней находкой, которая имеет отношение к Homo sapiens.

В будущем учёные намереваются выяснить наиболее большой возраст ископаемых в Омо-Кибиш. Это позволит определить наиболее раннее время расселения людей.

Ранее мы сообщали, что учёные расшифровали ДНК южноамериканских мумий. В этом им помогли вши из волос мумий.