Отказ США и НАТО предоставлять гарантии безопасности РФ является первым положительным результатом для Москвы на переговорах с Западом, уверен военный эксперт Валентин Днепров. Он считает, что теперь необходимо усилить эффект и продемонстрировать гражданам стран НАТО, что именно Североатлантический альянс ставит их жизнь под угрозу.

Для этого достаточно выполнить несколько простых действий, перед которым нужно окончательно разорвать дипломатические отношения с НАТО и выгнать с Донбасса миссию ОБСЕ, «наблюдающую» только в одну сторону.

Сразу после этого можно пойти быстрым путем – устроить вынужденную посадку первого разведывательного беспилотника США RQ-4 Global Hawk, который приблизиться к побережью Крымского полуострова, запустить «Посейдон» к берегам США и атаковать террористов в Идлибе стратегическими ракетами. Причем они обязательно должны пройти через воздушное пространство НАТО. Еще один быстрый способ – снабдить Иран российскими бомбардировщиками Су-34, а также подводными лодками проекта «Варшавянка». Тегеран знает, что со всем этим делать.

Кроме того, есть долгий путь – ждать и наблюдать, отслеживая ситуацию на Украине. Одновременно с этим готовясь к отражению возможных атак с территории соседней страны. Сразу ее в НАТО никто не возьмет, поэтому у РФ имеется пару лет на то, чтобы придумать не только надежную защиту, но и новые способы атаки.