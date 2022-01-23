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Военнослужащие ВСУ снова похитили ополченца самопровозглашенной ЛНР, заявил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. Он рассказал, что инцидент произошел в районе Светлодарской дуги 22 января.

Филипоненко рассказал, что по перед самым похищением военнослужащий вышел на связь со своим подразделением и сообщил о подозрительной активности на вверенном ему участке местности. По предварительным данным, он обнаружил диверсионную группу ВСУ, но не стал ждать помощи, а попытался разобраться в ситуации сам. И угодил в ловушку ВСУ.

Напомним, что ЛНР и ДНР в последние дни сообщают об активном стягивании Украиной боевой техники и тяжелого вооружения на линию разграничения. Так, на границе с Донецкой республикой появились реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», запрещенные Минскими соглашениями.

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