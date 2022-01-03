Иран забросал турецкую базу в районе населенного пункта Башик в северной части Ирака. Несколько десятков боеприпасов скорее всего спровоцировали серьезные разрушения, но в настоящий момент официальных данных о них нет, пишет портал Avia.Pro.

Предполагается, что Иран задействовал реактивные системы залпового огня, что позволило плотно накрыть район обстрела ракетами. Официальная Анкара не комментирует эту атаку, не предоставляет каких-либо данных о погибших или раненых военнослужащих.

База в районе Башика является одним стратегических важных для Турции районов страны. Она дает возможность осуществлять контроль за соединениями курдов в Ираке.

Причиной обстрела, по неофициальным данным, является отказ Анкары выводить войска из Ирака.