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Корреспонденты немецкого журнала Der Spiegel, работающие на Донбассе, провели опрос местных жителей со стороны Украины и самопровозглашенных республик. В результате выяснилось, что ни один из них не хочет войны. Публикация вызвала активное обсуждение среди читателей издания.

«Простой народ никогда не хочет войны. Зачем она ему? Война — это извращение!» – написал комментатор под ником Berti-bj.

Многие читатели также напомнили, что когда Германия была разделена на две части, народ тоже не хотел воевать. Даже несмотря на усердие политиков, стремившихся развязать между ними боевые действия.

«Все намного проще: люди боятся умереть, и не имеет значения, кто будет в этом виноват», — высказал свое мнение SirDusseltrutz.

Также комментаторы обвинили Североатлантический альянс, который мечтает о войне между братскими народами России и Украины. Они предположили, что если бы вокруг США появились такие силы, как сейчас стягиваются к границам РФ, они бы давно развязали войну. Москва же достаточно терпеливо пытается договориться.

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