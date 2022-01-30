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Конфискованные или изъятые продукты питания в России нужно отправлять на экспертизу и уничтожать их только если они непригодны для употребления. С такой инициативой выступил ряд депутатов Госдумы.

Газета “Известия”, которая пишет об этом, утверждает, что законопроект будет внесён в нижнюю палату российского парламента в ближайшее время. В частности, он будет предусматривать не уничтожать конфискованную еду. По мнению авторов инициативы, такие меры вызывают исключительно негативное отношение со стороны россиян.

Депутаты предлагают отправлять “конфискат” на проверку, и если никакой опасности в нём нет направлять на государственные или муниципальные нужды. Пригодность продуктов должны подтверждать Россельхознадзор или Роспотребнадзор.

В данном случае, говорят депутаты, речь идёт не только о конфискованной продукции у браконьеров или фермеров, если те добыли её незаконно или продавали без необходимых документов. Под действие закона, если его примут, попадает и санкционная продукция. С 2014 год из стран ЕС, США, Канады и Австралии запрещено ввозить некоторые продукты питания. В своё время такие меры стали ответом на санкции западных стран в отношении России после присоединения к ней Крыма.

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