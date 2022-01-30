Украинский депутат Олег Волошин сравнил нынешнюю ситуацию на границах страны с началом Первой мировой войны. На своей странице в социальной сети Facebook он даже опубликовал цитату из Манифеста российского императора Николая Второго:

“Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну”.

Волошин счел сегодняшнюю ситуацию схожей, однако отметил, что в настоящий момент существующая напряженность вряд ли перерастет в крупномасштабные боевые действия.

Напомним, что Запад сейчас ведет себя примерно так же, как и Германия в преддверии Первой мировой. Он не прислушивается к заявлениям России о нежелании воевать и бесконечно повторяет мантры о скором «нападении» на Украину. Одновременно с этим он стягивает войска к российским границам, что сильно напоминает агрессию.