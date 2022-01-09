Заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена о желании России восстановить Советский Союз – это фантомные страхи Америки, депутат Госдумы Олег Морозов. Он пояснил, что Соединенные Штаты спустя 30 лет продолжают с ужасом вспоминать времена, когда Москва на равных соперничала с Вашингтоном.

Глава Комитета Госдумы по контролю отметил, что Блинкен допускает ошибку, делая такие заявления. Действия России на территории бывшего СССР направлены исключительно на отстаивание собственных экономических и политических интересов, а также на обеспечение национальной безопасности.

В Казахстане РФ показала также, что не бросает своих. Именно это пугает Соединенные Штаты. Они наблюдают за тем, как на территории бывшего СССР возрождаются те же принципы взаимопомощи не только в военной, но и в политической и экономической сферах. В этом Вашингтон видит угрозу для себя, хотя американские политики вряд ли способны назвать адекватные причины такого страха.