России необходимо фильтровать западные фильмы и особенно детские телепрограммы, которые пропагандируют чуждое для ее культуры гендерное равенство, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов. Так он прокомментировал новость о запрете в Китае показа по ТВ накрашенных мужчин.

Парламентарий поддержал китайскую инициативу и отметил, что Россия, как и КНР, имеет собственные традиции, культуру и моральные ценности. Для нее чужда «западная демократия» с ее навязыванием «гендерного равенства», пропаганду которого можно встретить буквально в каждом фильме.

«Считаю необходимым ввести фильтр транслируемых фильмов, в особенности детских телепередач», – заявил Сергей Каргинов.

Он также отметил, что Россия сама в состоянии устанавливать правила поведения, не обращая внимания на те «ценности», которые пытается навязать Запад. Все пропагандистские материалы в средствах массовой информации, на ТВ и в интернете должны отфильтровываться, и сопровождаться жесткой реакцией российских властей.