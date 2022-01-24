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«Танцор диско» Владимир Зеленский танцует исключительно под музыку американских композиторов, заявил крымский эксперт Руслан Бальбек. Так депутат Госдумы прошлого созыва прокомментировал высказывание украинского лидера о переходе внешней разведки страны «в наступление», передает РИА Новости.

По словам эксперта, Зеленский стал далеко не первым политиком, который читает по бумажке текст американских умельцев об активности против Москвы. Сегодня «причесанный доклад» попал в руки президента Украины, а завтра нечто подобное будет озвучивать еще один «борец».

«Зеленский, наверное, и сам поверил в то, что украинские разведчики смогут беспрепятственно активизироваться против нашей страны. Это танцор диско под музыку от американских композиторов», – заявил Бальбек.

Он отметил, что сейчас Соединенные Штаты играют для украинских танцоров быстрые мелодии, но никто не может гарантировать, что они вскоре не сменятся похоронными маршами.

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