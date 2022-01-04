Военный портал Defense News совсем недавно в весьма благожелательном духе освещал закупки истребителей «Рафаль» Хорватией и F-16 Румынией, но теперь «вдруг» встревожился тем, что «наращивание военной мощи Сербии может привести к усилению напряженности» на Балканах. Такая разница в оценках объясняется просто: Сербия закупает, помимо западного, также и российское оружие. Перевод основных положений публикации Defense News представлен изданием discover24.ru.

Президент Сербии Александр Вучич посетил учения, состоявшиеся на военной базе недалеко от Белграда, в которых использовались недавно приобретенные у России противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

«Я рад, что наши солдаты довольны закупкой «Корнетов» в России. Это, вероятно, одно из лучших противотанковых средств в мире», – сказал Вучич. Он также добавил, что «Корнет» – «важный защитный инструмент, чтобы удержать кого-либо от потенциальной агрессии против нашей страны».

Сербию часто обвиняли в бряцании оружием и действиях, совместно со своим славянским союзником Россией, по дестабилизации соседних Боснии, Черногории и Косово, бывшей сербской провинции, провозгласившей независимость в 2008 году.

В последнее время Сербия вооружается в основном российскими и китайскими военными самолетами, дронами и зенитными комплексами. За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров. Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО «Панцирь», а также боевые и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.

Формально стремясь к членству в Европейском союзе, Сербия отказалась согласовывать свою внешнюю политику с блоком из 27 стран и вместо этого укрепила свой союз с Россией и Китаем. Чтобы присоединиться к ЕС, Сербия нуждается в поддержке всех стран-членов Евросоюза, но сербское правительство поддерживает холодные отношения с другой балканской страной – Хорватией, последним новым членом, принятым в сообщество.

Хорватия, которая также является членом НАТО, по сути, ведет гонку вооружений с Сербией, которая недавно получила шесть бывших в употреблении истребителей МиГ-29 из России и еще четыре таких же из Беларуси. В ноябре правительство Хорватии объявило о закупке у Франции 12 истребителей Rafale.