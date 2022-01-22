США подняли на уши почти весь Шестой флот, привлекли противолодочные самолеты с новейшим оборудованием, но так и не отыскали в Средиземном море подводную лодку проекта «Варшавянка». О причинах неудавшегося поиска и преимуществах субмарин такого типа рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что на Западе дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» называется «черной дырой». Такое название она получила благодаря способности бесследно исчезать в морских глубинах. Во время движения она издает минимальный шум, поэтому обнаружить ее не представляется возможным.

Россия отлично знает способности субмарин и использует их для самых различных целей. К примеру, именно «Варшавянки» наносили удары по боевикам в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».

США доказали способность ДЭПЛ хорошо прятаться под водой. Шестой флот призвал на помощь все силы, но найти субмарину так и не смог. Она до сих пор находится в Средиземном море и представляет угрозу для авианосца «Гарри Трумэн», но сделать с ней что-либо Соединенные Штаты не в состоянии.