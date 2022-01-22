читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США подняли на уши почти весь Шестой флот, привлекли противолодочные самолеты с новейшим оборудованием, но так и не отыскали в Средиземном море подводную лодку проекта «Варшавянка». О причинах неудавшегося поиска и преимуществах субмарин такого типа рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что на Западе дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» называется «черной дырой». Такое название она получила благодаря способности бесследно исчезать в морских глубинах. Во время движения она издает минимальный шум, поэтому обнаружить ее не представляется возможным.

Россия отлично знает способности субмарин и использует их для самых различных целей. К примеру, именно «Варшавянки» наносили удары по боевикам в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».

США доказали способность ДЭПЛ хорошо прятаться под водой. Шестой флот призвал на помощь все силы, но найти субмарину так и не смог. Она до сих пор находится в Средиземном море и представляет угрозу для авианосца «Гарри Трумэн», но сделать с ней что-либо Соединенные Штаты не в состоянии.

Вам может понравиться

Ветеран НАТО: Спецназ США обладает секретным оружием против российского флота

В распоряжении американского спецназа имеется целый флот, состоящий из маломерных судов, который можно назвать секретным морским оружием, пишет издание «1945». Автор публикации Ставрос Атламазоглу, ранее служивший в войсках Североатлантического альянса,

Гузеева рассказала, что в Германии без QR-кода никуда не попасть

Телеведущая Лариса Гузеева недавно посетила Германию и поразилась, как в этой стране борются с коронавирусом. Как отмечается, ведущая сама переболела коронавирусом в тяжёлой форме. Она находилась в Коммунарке. После излечения,
  • Анна
  • 19.01.2022
  • читать 1 минуту

Центробанк сделал предупреждение гражданам, активно использующим наличные средства

Зампредседателя Сбербанка Михаил Алексеев рассказал россиянам, какая судьба ожидает наличные деньги в РФ. Он прокомментировал слухи, которые активно циркулируют в средствах массовой информации и социальных сетях. Так, один из этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |