Россия «почти закончила» развертывание своих войск на границе Украины. Следующий этап – «вторжение» на территорию соседней страны, заявил телеканал CNN со ссылкой на украинское военное ведомство.

В Минобороны заявили, что «нападать» на Украину собралось 127 тысяч российских военнослужащих. При этом 106 тысяч из них представляют сухопутные силы. Войска перебрасывались с востока и центра РФ на западную границу, причем они останутся здесь не неопределенный срок.

Неподалеку от украинских рубежей, заявляют в ведомстве, появились пункты службы безопасности, полевые госпитали, другая военная инфраструктура. Также сюда переброшены «огромные партии» оружия и боеприпасов.

Все это, по мнению Минобороны Украины, осуществлялось в рамках подготовки к наступательной операции. Также целью Москвы является ослабление влияния Соединенных Штатов на ЕС и раскол самого Евросоюза.

Российская сторона давно не комментирует неадекватные заявления Украины и Запада. Она уже высказалась ранее в том духе, что не планирует «нападать» на соседнюю страну, а войска по своей территории может перемещать как угодно, не спрашивая разрешения у «доброжелателей» из НАТО и США.