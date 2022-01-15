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Группа «расследователей» CIT продолжает «шокировать» мир о переброске российской техники с Дальнего Востока на запад России. Эксперты полностью игнорируют тот факт, что РФ проводит учения и выискивают «факты» в социальных сетях.

Таким путем они обнаружили эшелон, который якобы перевозит оперативно-тактические комплексы «Искандер». По словам аналитиков, под брезентом не видно, что именно находится в вагоне, однако по очертаниям понятно, что это именно ОТРК.

«Искандеры» везут на Запад и из Свердловской области. Эксперты обнаружили целые автопоезда, в которых перевозят ракеты к комплексам. Сами ОТРК находятся в железнодорожных эшелонах.

В CIT заявили, что составы могли отправиться из Улан-Уде и Биробиджана, где базируются 103 и 107-я ракетные бригады ВС РФ. На вооружении этих подразделений стоят комплексы «Искандер».

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