Французское издание Le Figaro опубликовало призыв к Парижу украинского главы МИД Дмитрия Кулебы более жестко вести политику в отношении России. Читатели обрушились с критикой на киевского чиновника.

«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», – написал пользователь под ником LAURENT MARTIN 15.

Читатель Heretique напомнил, что Украина на протяжении четырехсот лет являлась частью России, а в эпоху независимости показала себя не с лучше стороны. Он также оценил возможности Парижа в противостоянии с Москвой:

«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимость Украины», – заявил комментатор.

Также читатели раскритиковали издание Le Figaro, которое изменило объективности и все чаще печатает на своих страницах откровенную антироссийскую пропаганду.