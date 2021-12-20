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Финский владелец автомобиля Tesla усадил за руль манекен Илона Маска и подорвал машину. Причиной такого странного на первый взгляд поступка стала слишком высокая стоимость обслуживания электрокара.

Известно, что автолюбитель обратился в сервис через 8 лет после покупки авто и пожаловался на сообщение об ошибке, которое стал регулярно выдавать бортовой компьютер. Специалисты обнаружили износ аккумулятора и предложили владельцу авто замену. Но так как срок гарантии уже истек ему нужно было заплатить 20 тысяч евро за новый АКБ.

Платить такие деньги финн не собирался, поэтому поместил в салон автомобиля 30 килограммов взрывчатки и манекен, к голове которого прикрепил фотографию Илона Маска. Мощный взрыв, уничтоживший «Теслу», он снял на видео и опубликовал ролик в Сети.

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