Финский владелец автомобиля Tesla усадил за руль манекен Илона Маска и подорвал машину. Причиной такого странного на первый взгляд поступка стала слишком высокая стоимость обслуживания электрокара.

Известно, что автолюбитель обратился в сервис через 8 лет после покупки авто и пожаловался на сообщение об ошибке, которое стал регулярно выдавать бортовой компьютер. Специалисты обнаружили износ аккумулятора и предложили владельцу авто замену. Но так как срок гарантии уже истек ему нужно было заплатить 20 тысяч евро за новый АКБ.

Платить такие деньги финн не собирался, поэтому поместил в салон автомобиля 30 килограммов взрывчатки и манекен, к голове которого прикрепил фотографию Илона Маска. Мощный взрыв, уничтоживший «Теслу», он снял на видео и опубликовал ролик в Сети.