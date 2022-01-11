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Читатели немецкого издания Die Zeit прокомментировали статью, в которой авторы высказались насчёт роли Европы в переговорах России и США.

В понедельник были проведены переговоры между США и Россией. В среду состоится встреча НАТО и России, а через день назначена встреча в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На всех встречах главным вопросом станут требования России, касающиеся европейской архитектуры безопасности.

Как было заявлено, Европу в этих переговорах привлекают разве что только для проведения консультаций. При этом европейским странам необходимо защищать собственные интересы, так как в противном случае их попросту сомнут.

Один из читателей заявил, что с Путиным необходимо говорить, однако этого никто не делает, даже Меркель. При этом Европа постоянно угрожала России и вводила санкции. Для того, что ЕС стоял на своих ногах, как было заявлено, требуется действовать самостоятельно.

Также читатели задались вопросом о важности Украины для ЕС, если Европа принимает участие во всех скандалах, связанных с этой страной. Киеву предложили самому поговорить с Россией.

Ранее мы сообщали, что в Европе опасаются негативных последствий для экономики из-за санкции в отношении России. Как отмечается, сейчас в США подготавливают новый пакет санкций.

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